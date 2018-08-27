Посольство РФ предупредило Вашингтон о приближении точки невозврата

Новые антироссийские санкции приближают США к точке невозврата в решении актуальных международных задач с Москвой. Данные меры являются безрезультатными и бесперспективными, заявили в посольстве России в Вашингтоне.

Российские дипломаты подчеркнули, что решения о введении ограничений в отношении Москвы принимаются американским правительством «без попыток разобраться, при игнорировании наших призывов к диалогу, в отсутствие каких-либо реальных доказательств «вины России».

«Политэлиты словно не замечают, что каждый новый приступ американской санкционной «лихорадки» приближает США к точке невозврата в решении актуальных международных задач — совместной борьбы с терроризмом и опасностью попадания оружия массового уничтожения в руки негосударственных субъектов», — цитирует ТАСС заявление диппредставительства.

Новые антироссийские санкции США вступили в силу с 27 августа. Они предусматривают запрет на поставки в РФ продукции двойного назначения и американского оружия госкомпаниям и ряд других ограничений. Ограничения привязаны к так называемому «делу Скрипалей»: 4 марта в британском городе Солсбери были отравлены предположительно нервно-паралитическим препаратом класса «Новичок» британский агент и экс-сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В нападении Лондон обвиняет Москву.

Через три месяца американская сторона может ввести еще один пакет санкций. Он предусматривает понижение уровня дипотношений, запрет на полеты в США «Аэрофлоту» и почти полное прекращение американского экспорта, заявили американские власти.