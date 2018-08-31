Детей с аутизмом научат самостоятельности

Тестирование официальной программы дошкольного образования для детей с аутизмом начнется 1 сентября, рассказали «Известиям» в Минпросвещения. Она нацелена на то, чтобы научить ребят самостоятельности, ослабить зависимость от родителей и позволить им в дальнейшем легче интегрироваться в общество. Эксперты считают это направление работы важным и отмечают, что среди детей с аутизмом могут быть новые Эйнштейны и Ван Гоги.

Минпросвещения разработало адаптированную образовательную программу дошкольного образования для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Одна из ее целей— помочь детям с РАС стать самостоятельными.

«Известия» ознакомились с документом. Согласно программе, воспитатели должны будут учить детей с аутизмом независимости от родителей: самостоятельно держать столовые приборы, чашки, есть, чистить зубы, одеваться и т.д. Кроме того, их научат совершать последовательные действия, то есть планировать свое поведение. Детям предложат для этого, например, собирать пирамидки, домики из блоков, нанизывать бусы, выстраивать последовательности из трех и более картинок в правильном порядке.

Некоторые малыши, приходя в детский сад, даже не отзываются на свое имя. Этому тоже должны будут учить педагоги.

Особенное внимание в новой программе уделено физическому здоровью детей. Специалисты предлагают использовать для развития такие упражнения, как катания на мяче, прыжки через скамейку. Также детей с РАС предлагают увлекать плаванием.

По разработанной программе в некоторых садах детей с аутизмом начнут обучать с 1 сентября этого года. Апробация продолжится до 1 января 2020-го. По ее результатам документ будет доработан и размещен в Реестре примерных основных общеобразовательных программ — тех, которые рекомендованы министерством для всеобщего использования.

Программа нужна, чтобы интегрировать детей с аутизмом в жизнь общества, воспитать их приспособленными к жизни, отмечено в документе.

— Программа поможет таким детям преодолеть социально-коммуникативные и поведенческие трудности. Их научат невербальному общению, — пояснили в Минпросвещения.

Обучение будет построено на визуальных методах, так дети с подобными расстройствами больше запоминают.

Различные программы для детей с РАС существовали и применялись в России и раньше. Однако по ним малышей чаще всего учили совершать только односложные действия — например, снять вторую штанину после того, как первую снял взрослый.

Если помогать развиваться детям с аутизмом, то среди них можно обнаружить очень талантливых людей, которые способны сделать большие открытия, отметил специалист по инклюзивному образованию заслуженный учитель России Евгений Ямбург. Такими людьми, например, были Билл Гейтс, Мария Кюри, Винсент Ван Гог, Альберт Эйнштейн.

— Однако Россия сейчас только в начале пути. И особое внимание нужно уделить подготовке общества к тому, что такие люди ничем не отличаются от остальных, — отметил эксперт.

Также нужно уделить внимание обучению специалистов по работе с детьми с аутизмом, считает первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова.

— Сегодня большинство педагогов не понимает, как взаимодействовать с детьми с особенностями, — рассказала она, отметив, что в Балашихе 1 сентября открывается класс для детей с РАС в обычной школе. Подготовка к этому, в первую очередь кадровая, шла три года.

Аутизм — это расстройство психики, пояснил главный внештатный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе. Поэтому для продуктивного развития детям также необходимо взаимодействовать с психологами и психиатрами, считает он.

Расстройства аутистического спектра — это собирательный термин, он включает такие нарушения, как детский аутизм, атипичный аутизм и синдром Аспергера. По данным Минздрава РФ, распространенность РАС в России (как и в мире) составляет около 1%. По данным ВОЗ, некоторые люди с РАС способны жить самостоятельно и продуктивно, другие страдают тяжелыми нарушениями и нуждаются в пожизненном уходе и поддержке.

Создание условий для интеграции детей с аутизмом в общество вписывается в программу развития и поддержки человеческого потенциала. Она является частью концепции социально-экономического развития России. Когда у каждого гражданина есть возможность для самореализации, это повышает не только качество его жизни, но и приводит к росту благосостояния в стране в целом.