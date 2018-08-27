13 человек пострадали при распылении газа в немецком Бад–Хомбурге

Неизвестный распылил перцовый газ в ведомстве по делам несовершеннолетних в немецком городе Бад-Хомбурге, федеральная земля Гессен. Инцидент произошел утром в понедельник, 27 августа, пострадали как минимум 13 человек.

По данным Bild, подозреваемый скрылся с места инцидента, его ищут полицейские.

Пострадавшие жалуются на раздражение глаз и дыхательных путей, им оказывается медицинская помощь. Предварительно установлено, что целью нападения был один из сотрудников ведомства, его нельзя опросить в силу его плохого самочувствия.

В апреле 18 человек пострадали в школе Клеменса Брентано немецкого города Лоллар из-за распыленного перцового газа, а в марте в Германии 30 учеников пострадали после того, как 15-летний подросток распылил газ в другой школе.