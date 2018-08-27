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Российские гонщики FCM Racing Team установили три рекорда скорости

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Фото: Instagram/fcm_racingteam
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Российская гоночная команда FCM Racing Team впервые установила три мировых рекорда скорости на соляном озере Бонневилль (штат Юта, США). Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение портала iz.ru.

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Ежегодно в Неделе скорости принимают участие сотни любителей и профессионалов. Здесь приветствуются самые оригинальные и смелые идеи. Так, российская команда Fine Custom Mechanics привезла специально подготовленный для гонки мотоцикл Ural Puncher CR, выпущенный в 1978 году. Сейчас он обладает более усовершенствованным внешним видом, но основные детали и двигатель остались года выпуска.

Первые два рекорда установил пилот Петр Лапшенков. Предыдущий рекорд скорости с объемом двигателя 650 CC без аэродинамического обвеса — 73,041 мили в час — гонщик преодолел уже в первой попытке, и затем он только улучшил свой результат в контрольном заезде. Официально зарегистрированный рекорд в классе — 108,941 мили в час. 

В классе 650-кубовых ретромотоциклов с аэродинамическим обтекателем рекорд Лапшенкова — 119,248 мили в час, тогда как предыдущий рекорд составил — 101,259 мили в час.

Третий рекорд установила Наталья Любимова (Yakhnich Motorsport) — двукратная чемпионка России по шоссейно-кольцевым мотогонкам. С первого же заезда она победила, установив рекорд в классе с обтекателем — 122,259 мили в час.

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