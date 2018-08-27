Российские гонщики FCM Racing Team установили три рекорда скорости
Российская гоночная команда FCM Racing Team впервые установила три мировых рекорда скорости на соляном озере Бонневилль (штат Юта, США). Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение портала iz.ru.
Ежегодно в Неделе скорости принимают участие сотни любителей и профессионалов. Здесь приветствуются самые оригинальные и смелые идеи. Так, российская команда Fine Custom Mechanics привезла специально подготовленный для гонки мотоцикл Ural Puncher CR, выпущенный в 1978 году. Сейчас он обладает более усовершенствованным внешним видом, но основные детали и двигатель остались года выпуска.
Первые два рекорда установил пилот Петр Лапшенков. Предыдущий рекорд скорости с объемом двигателя 650 CC без аэродинамического обвеса — 73,041 мили в час — гонщик преодолел уже в первой попытке, и затем он только улучшил свой результат в контрольном заезде. Официально зарегистрированный рекорд в классе — 108,941 мили в час.
В классе 650-кубовых ретромотоциклов с аэродинамическим обтекателем рекорд Лапшенкова — 119,248 мили в час, тогда как предыдущий рекорд составил — 101,259 мили в час.
Третий рекорд установила Наталья Любимова (Yakhnich Motorsport) — двукратная чемпионка России по шоссейно-кольцевым мотогонкам. С первого же заезда она победила, установив рекорд в классе с обтекателем — 122,259 мили в час.