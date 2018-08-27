HBO назвал примерную дату премьеры финального сезона «Игры престолов»

Премьера финального сезона сериала «Игра престолов» состоится не раньше мая 2019 года. Об этом пишет издание Huffington Post со ссылкой на руководителя по визуальным проектам HBO Джо Бауэра.

По его словам, специалисты уже приступили к работе над эффектами шести финальных эпизодов, а завершат ее не раньше мая 2019 года. Таким образом, зрители увидят сериал либо в мае, либо в июне следующего года, сообщает телеканал «360».

Отмечается, что создатели нашумевшего сериала претендуют на премию «Эмми» в 2020 году, поэтому им необходимо выпустить большую часть эпизодов в июне 2019 года. Бауэр также напомнил, что в феврале 2019 года стартуют съемки пилотного эпизода приквела «Игры престолов». «Газета.ру» отмечает, что у этого сериала пока нет официального названия, однако сам Джордж Р. Р. Мартин говорил, что хотел бы озаглавить шоу «Долгая ночь».

Как пишет сайт kp.ru, в июле 2018 года президент телеканала HBO Кейси Блойс заявил, что шесть эпизодов последнего, восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов» могут выйти в первой половине 2019 года. Об этом же говорила и актриса Мэйси Уильямс, отметившая, что съемки заканчиваются в декабре, а первый эпизод выйдет в эфир уже в апреле следующего года.