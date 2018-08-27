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Подмосковные доноры сдали более 31 тыс. л крови с начала года

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Фото: ТАСС/Григорьев Максим
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Больше 31 тыс. л крови сдали доноры в Подмосковье с начала 2018 года. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

Она отметила, что общее число доноров крови на данный момент составляет 31,4 тыс. человек. Забралова добавила, что ежегодно в регионе заготавливается около 60 тыс. л крови и ее компонентов, а число желающих стать донором только растет — каждый год кровь сдают более 50 тыс. человек, сообщает телеканал «360».

По словам министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Маркова, сейчас практически все донации, а это порядка 97%, происходят на безвозмездной основе. Мероприятия по развитию безвозмездного донорства в регионе координирует Московская областная станция переливания крови. Именно там ведется регистр доноров, позволяющий контролировать их здоровье, а также не допускать до донаций лиц, имеющих противопоказания к донорству, включая инфекционные заболевания.

Марков добавил, что в Подмосковье постоянно проводятся донорские акции регионального и федерального уровней, такие как «Национальный день донора крови», «Авто-мото-донор», «Всероссийская суббота доноров» и другие.

В апреле сообщалось, что социальные выплаты столичным донорам возросли на 20%, пишет «Газета.ру». Согласно решению московских властей, за сдачу крови теперь предусмотрены социальные выплаты в размере 4080 рублей против 3,4 тыс. рублей. Доноры по плазме получат 3,6 тыс. рублей вместо 3 тыс. рублей, по тромбоцитам — 5760 рублей вместо 4,8 тыс. рублей, по эритроцитам методом автоматического афереза — 6 тыс. рублей вместо 5 тыс. рублей.

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