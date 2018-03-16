Согласие на посмертное донорство предлагают внести в водительские права

С инициативой внести в водительские права отметку, которая будет содержать согласие или отказ их владельца на посмертное донорство выступили Общероссийский народный фронт (ОНФ) и фонд «Здоровье». Предложение направлено в Минздрав РФ.

Пункт об отметке в водительских удостоверениях предлагают добавить в новый проект закона о регулировании донорства и трансплантации. Документ, который также предполагает создание и ведение Федерального регистра доноров органов, в настоящее время находится на рассмотрении в правительстве страны, сообщает RT.

Общественники предлагают дать водителям возможность зафиксировать свое решение относительно донорства органов при получении или замене прав. Подобные меры, считают в ОНФ, увеличат число потенциальных доноров. Многие граждане России, по мнению авторов проекта, либо о такой возможности не знают, либо из-за бюрократии откладывают оформление согласия.

Подобная практика — о включении отметки согласия на посмертное донорство в водительские права — получила широкое распространение в многих странах мира, отметил главный трансплантолог Минздрава и руководителя Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова Сергей Готье. При этом врач подчеркнул, что донорство возможно только при нахождении человека при смерти в реанимации.

Директор Фонда доноров Дмитрий Кацуба, также поддержавший инициативу общественников, назвал отсутствие официальных согласий одной из главных проблем трансплантации органов в России. При этом он подчеркнул, что механизм использования органов погибших в автокатастрофах, должен быть тщательно продуман.

Предложение, направленное в Минздрав, вызывает опасения у вице-президента Движения автомобилистов России Леонида Ольшанского, по словам которого необходимо создать такие условия, при которых злоупотребления медиков будут попросту исключены.

Отметим, ежегодно пациенты нуждаются примерно в 10 тыс. органов для трансплантации, однако профильных операций проводится только около 1,5 тыс.

В России пересадку человеческих органов регламентирует принятый в 1992 году закон «О трансплантации органов и (или) тканей человека» и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан».