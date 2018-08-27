Стали известны самые необычные имена новорожденных в Москве

Самые необычные имена новорожденных в Москве с начала 2018 года раскрыли в столичном управлении ЗАГС. В Москве родились Дональд, Уолтер, Яго и Томислав. Также в столице теперь подрастает Арамис — тезка одного из королевских мушкетеров в романах Александра Дюма.

Девочек называли Семирамидой, Камелией, Хлоей, Лолитой и Лялей. Одну новорожденную родители назвали Джульеттой. Еще одна девочка получила имя главной героини сказки Андерсена «Снежная королева» — Герда, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы в понедельник, 27 августа.

Также некоторые родители называли своих детей славянскими и греческими именами. Среди мальчиков на свет появились Святополк, Амвросий, Поликарп, Леонтий, Дар, Северьян, Домислав, Никанор и Евстафий.

Средких редких женских имен оказались Ладислава, Гликерия, Добромира, Степанида, Ладомира, Ива, Мстислава, Муза и Весна.

При этом в последнее время детей в Москве стали чаще называть традиционными именами, которые носили их мамы, папы, дедушки и бабушки, объяснила начальник Управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева.

22 августа стали известные самые популярные имена московских таксистов. Среди мужчин — это Александр, среди женщин — Ольга.