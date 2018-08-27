Козак не видит причин для роста цен на бензин из-за повышения акцизов

Рост акцизов на топливо с 1 января 2019 года не приведет к скачку розничных цен. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью, опубликованном РБК в понедельник, 27 августа.

«Будем применять весь набор инструментов, который есть у правительства, чтобы этого не произошло», — заметил он, отвечая на вопрос о росте цен.

Акцизы на бензин и дизтопливо будут увеличены на 3,7 тыс. и 2,7 тыс. рублей на тонну соответственно.

По данным Росстата, с начала 2018 года резко выросли средние цены на бензин и дизельное топливо — на 8,2% и 8,5% соответственно. В мае – начале июня цена за литр бензина превысила уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр.

На этом фоне в начале июня правительство России решило снизить акцизы на бензин и дизельное топливо. Тогда же была достигнута договоренность между кабмином и нефтяными компаниями о фиксации цен на бензин и дизельное топливо на уровне 30 мая.

6 августа причиной постоянного роста цен на бензин назвали посредников, которые перекупают сырье и топливо у нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).