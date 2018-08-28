Суд присяжных имеет древнюю и почтенную историю. В Англии он появился еще в XI веке, придя на смену судебным поединкам, в ходе которых противоборствующие стороны отстаивали свою правоту с помощью оружия. Это был важнейший шаг от торжества силы к торжеству права. Одним из самых знаменитых процессов с участием присяжных стал суд над так называемыми цареубийцами, то есть лицами, принимавшими участие в осуждении и казни английского короля Карла I в Лондоне в 1660 году. Уже тогда обозначились объективные недостатки, присущие этой форме осуществления правосудия — сложности в подборе коллегии присяжных и их зависимость от позиции судьи и господствующих общественных настроений.

В России суд присяжных возник сравнительно поздно, в результате великой судебной реформы, проведенной в середине 60-х годов XIX века императором Александром II. И хотя этот суд подвергался ожесточенной критике, причем как со стороны консервативной, так и либеральной общественности, он во многом воплотил идеал, сформулированный самим императором — «суд правый, скорый и милостивый». Многие граждане судят о нем по роману Льва Толстого «Воскресение», однако описанный в этом произведении случай, действительно имевший место, был всё же совершенно нетипичным. Как правило, при наличии сомнений в виновности подсудимого присяжные выносили оправдательный вердикт.

Знаменитому юристу Анатолию Кони принадлежит прекрасная мысль: «В новом суде при участии присяжных поверенных как представителей тяжущихся, право сделалось такой силою, которой должны уступать богатые и сильные мира сего, если только на их стороне не было такого же права». Вот он — идеал справедливого суда!

Не стоит забывать, что именно практика является критерием истины. Суд присяжных прижился и достаточно успешно функционирует в большинстве развитых стран. Американский правовед Уильям Бернам справедливо подчеркивал, что «помимо защиты от произвола властей, суд присяжных также служит укреплению и развитию демократических ценностей и принципов самоуправления путем вовлечения граждан в дела государства».

При этом, однако, необходимо иметь в виду, что в США примерно 90% возбуждаемых уголовных дел не доходят до стадии полного разбирательства в суде в результате использования различных упрощенных процедур и сделок с правосудием. Из оставшихся 10% дел только некоторая часть рассматривается судом присяжных. Если бы, к примеру, хотя бы треть всех обвиняемых настаивала на рассмотрении их дел с участием присяжных, американская судебная система оказалась бы в состоянии полного паралича — такого количества присяжных просто не удалось бы отыскать.

В России формирование коллегий присяжных также вызывает серьезные трудности. Успешные граждане, как правило, отнюдь не горят желанием на несколько месяцев прервать свой бизнес или служебную карьеру и погрузиться в юридические хитросплетения, в которых они отнюдь не чувствуют себя знатоками. Известный писатель Василий Аксенов однажды даже заклеймил коллегию присяжных как «двенадцать вялых», имея в виду, что в присяжные идут люди безынициативные. Быть может, это и верно для США, но здесь, в России, мне доводилось общаться с присяжными, обладавшими прекрасными гражданскими качествами — людьми ответственными, пытливыми, неравнодушными, справедливыми. Иное дело, что такие люди встречаются очень редко.

Не приходится удивляться, что в прошлом году судами присяжных в нашей стране было рассмотрено всего 217 дел. Однако вряд ли нам следует смириться с таким положением. В Послании Федеральному Собранию 2015 года президент Владимир Путин предложил укрепить институт присяжных заседателей и расширить число составов преступлений, которые они могут рассматривать. Верховный суд поддержал инициативы по расширению полномочий суда присяжных, которые вызвали широкий общественный резонанс. Соответствующий федеральный закон был принят в июне 2016 года, однако полностью он вступил в силу только в июне этого года.

С учетом трудностей при формировании коллегий присяжных их число было сокращено до восьми (или в ряде случаев шести) человек. Отмечу, однако, что исследования, проведенные в США, дают основания полагать, что сокращение количественного состава коллегии присяжных повышает вероятность вынесения ошибочного вердикта.

На мой взгляд, компетенция суда присяжных нуждается в дальнейшем расширении. Вспомним: в последнее время наибольший общественный резонанс вызвали дела по обвинению в коррупции и злоупотреблении служебным положением ряда высокопоставленных чиновников. Убежден: если бы вердикты по этим делам выносили присяжные, общество отнеслось бы к соответствующим приговорам со значительно большим доверием.

Очень часто, говоря о суде присяжных, мы пускаемся в рассуждения о том, в какую сумму обойдется бюджету их функционирование и каких усилий всё это потребует. Но не будем забывать о другом. За каждым судебным процессом стоит судьба конкретного человека, его здоровье, карьера, благополучие, его родные и близкие. И мы должны сделать всё возможное, чтобы человек, чья вина не доказана, никогда не познакомился с «тюремными университетами».

Автор — адвокат, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации

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