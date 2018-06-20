«Пьяному море по колено» — эта расхожая поговорка как нельзя лучше иллюстрирует трагедию, произошедшую накануне Дня России недалеко от Волгограда.

Бывший депутат Волгоградской городской думы и экс-глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев вышел на большую воду великой русской реки Волга за штурвалом принадлежащего ему катамарана «Елань-12» с 15 людьми на борту. Среди них были три офицера ГИБДД и ДПС вместе с членами семей. Участники водной экскурсии, включая самого Хахалева, периодически выпивали, и когда наступил вечер, находились по большей части в средней степени опьянения.

Не приходится удивляться, что заливший глаза капитан не заметил идущий по основному руслу реки мощный сухогруз «капитан Вечеркин» и на полном ходу врезался в него. Столкновение произошло примерно в километре от берега. Катамаран тут же пошел ко дну. Несмотря на самоотверженные действия людей, находившихся на сухогрузе, и профессионализм оперативно прибывших по тревоге спасателей, удалось вытащить из воды живыми только пять человек. Остальные, в том числе капитан Хахалев, погибли.

Когда происходят подобные трагедии, задача следствия — установить виновных в случившемся. Не дело публицистов — выполнять за них эту работу. Однако в данном случае объяснение лежит на поверхности. Было нарушено всё, что только можно.

Прежде всего, как уже отмечалось, за штурвалом катамарана стоял пьяный капитан. Совершенно невозможно понять, почему сами участники этого злосчастного плавания столь снисходительно отнеслись к этому факту. А ведь среди них были сотрудники правоохранительных органов, которые просто обязаны подавать пример законопослушания!

Ни один разумный человек не сядет в автомобиль или в автобус, если увидит, что его водитель навеселе. Но неужели кто-то полагает, что управлять многоместным катамараном на судоходной реке в темное время суток проще, чем наземным транспортом?

Ко всему прочему, ни для кого не была секретом личность этого злосчастного капитана. К его памяти вполне применимо другое расхожее выражение: «О мертвых или хорошо, или ничего, кроме правды». Дмитрий Хахалев в свое время был осужден по пяти статьям Уголовного кодекса, включая насильственные действия сексуального характера, хулиганство, совершенное с применением оружия, причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений. Будь Хахалев простым смертным, тюрьма стала бы для него домом родным на много лет. Но в силу своего видного общественного положения и, возможно, каких-то высоких связей он получил всего четыре года лишения свободы и через два года освободился по УДО. Отсидка не отбила у него вкус к гусарским похождениям, но всякий раз любителю пьяного дебоширства удавалось выходить, выражаясь фигурально, сухим из воды. Однако всему наступает конец.

Неудивительно, что, будучи живым воплощением правового нигилизма, капитан Хахалев был убежден, что любые правила написаны не для него. Катамаран, которым он управлял, не имея соответствующей лицензии, был перегружен — вместо 12 человек (максимальная вместимость) на борту было 16. Как следствие, спасательных жилетов на всех пассажиров не хватило. В темное время суток на катамаране не были включены сигнальные огни. Капитан не уступил дорогу идущему по судовому ходу (аналог сухопутной главной дороги) сухогрузу, возможно, потому, что просто не заметил его, несмотря на то что сухогруз подавал предупредительные сигналы.

Как обычно случается после подобных трагедий, сегодня раздаются голоса, призывающие ужесточить требования к тем, кто управляет маломерными судами. Наверное, это действительно необходимо. Никому не удастся, например, взять напрокат автомобиль, если у гражданина нет водительских прав. Зато самый разнообразный водный транспорт — от гидроцикла до яхты — зачастую выдается без предъявления каких-либо документов, свидетельствующих о том, что человек умеет им управлять и знаком с требованиями безопасности. Между прочим, подобная практика характерна исключительно для слаборазвитых стран, где любой турист, заплатив деньги, может взять напрокат какое угодно судно и плыть в любом направлении в каком угодно состоянии. Признаться, мне тоже доводилось брать напрокат гидроциклы в различных тропических странах. Но когда я попытался сделать то же самое в Эйлате, мне объяснили, что за штурвалом будет инструктор, а мне придется довольствоваться местом позади. Я, естественно, отказался. Что уж скрывать: мы, русские, привыкли весьма беспечно относиться к своей жизни. И если бы не эта беспечность, трагедию на Волге можно было бы легко предотвратить.

Конечно, всех ситуаций предусмотреть невозможно. В том же Израиле итальянский турист недавно утонул в Мертвом море, притом что сделать это на первый взгляд физически невозможно: перенасыщенная солями вода не позволяет человеку полностью погрузиться в нее.

Можно, конечно, расписать каждый шаг людей, которые участвуют в управлении судами и их обслуживании. Но тогда возникнет парадоксальная ситуация, на которую я обратил внимание во время службы в армии. Если выполнять все инструкции по обслуживанию военной техники с абсолютной точностью, эту технику просто невозможно будет своевременно привести в боевую готовность. Административный восторг не должен подменять элементарный здравый смысл. А он гласит: выпускать на воду судно с таким капитаном, не имеющим к тому же лицензии на управление им, значит подвергать находящихся на нем людей смертельному риску. Не сомневаюсь, что ответственный за это должностное преступление будет найден и понесет наказание. Вот только кому от этого станет легче?

В свое время, будучи членом Общественной палаты, мне пришлось заниматься трагедией, произошедшей с судном «Булгария». Там также были нарушены все мыслимые правила. Но вскоре общественное возмущение, вызванное этим чудовищным происшествием, сошло на нет, и всё вернулось на круги своя.

Пока люди не осознают свою ответственность за сохранение чужих жизней и своих собственных, трагедии, подобные произошедшей на Волге, будут продолжаться.

Автор — адвокат, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции