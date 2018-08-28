Минэкономразвития против запрета на невозвратные билеты для льготников

Запрет на продажу льготникам невозвратных билетов на поезда дальнего следования может ударить по госбюджету. Об этом сказано в заключении Минэкономразвития на проект приказа Минтранса, предполагающий соответствующее ограничение. Льготникам придется покупать возвратные билеты, а они дороже, поэтому дополнительные расходы лягут на государство, предостерегли в Минэке. По словам экспертов, необходимо рассчитать, какая схема будет более выгодна в первую очередь пассажирам.

Минэкономразвития раскритиковало проект приказа Минтранса о запрете продажи невозвратных железнодорожных билетов льготникам. Это следует из отзыва Минэка, с которым ознакомились «Известия». Проект приказа Минтранса был вынесен на публичное обсуждение в конце апреля. По нему предполагалось запретить «оформление безденежных или льготных проездных документов» на поезда дальнего следования по невозвратным тарифам.

В Министерстве экономического развития отметили, что сейчас льготники приобретают билеты со скидкой в разные категории вагонов, те же, кто имеет право на бесплатный проезд, в основном едут в купе. При этом тарифы на льготные билеты не регулируются государством. По ч. 5 ст. 790 Гражданского кодекса РФ расходы перевозчика возмещаются за счет средств госбюджета.

В числе льготников — инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий (бесплатный проезд к месту лечения и обратно), члены Совета Федерации и депутаты Госдумы (бесплатный проезд), дети до 10 лет (скидка до 65%), школьники старше 10 лет и студенты (50%), а также другие категории.

Возвратные билеты дороже, так как в их стоимость заложена компенсация возможных потерь перевозчика, отмечено в отзыве Минэкономразвития. Разница в цене, по опыту зарубежных стран, «может начинаться от 20%», указано в документе. Доля возвращенных билетов за 2017 год составила порядка 5%, отмечено в отзыве. Поэтому, если льготники не смогут приобретать невозвратные билеты, им придется покупать более дорогие возвратные. Эти расходы будут покрываться государством, и затраты могут возрасти, указали в Минэкономразвития.

В Минэке добавили, что «количество пассажиров льготных категорий увеличивается». Например, за январь–июнь 2018 года поездами дальнего следования воспользовались 65 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ведомстве предложили Минтрансу либо отказаться от запрета на продажу невозвратных билетов льготникам, либо предоставить расчеты, подтверждающие целесообразность этой нормы.

Разработчик может согласиться или не согласиться с заключением, объяснили «Известиям» в Минэкономразвития. В первом случае документ дорабатывается, во втором — поступает в правительство вместе с таблицей разногласий, составленной по результатам совещания представителей двух министерств. ﻿В Минтрансе оперативно не ответили, учтут ли замечания Минэкономразвития.

По федеральному закону, принятому в апреле этого года, продавать невозвратные билеты на поезда дальнего следования разрешено с 1 января 2019-го. Сейчас в России продаются невозвратные авиабилеты. Но для льготников и россиян, имеющих право на субсидированные перевозки, действуют отдельные тарифы. Правила возврата билетов по ним у каждой авиакомпании свои. Но чаще всего от пассажиров требуют оплатить трансакцию (порядка 2 тыс. рублей).

В отзыве Минэка не пояснено: если льготник не сможет воспользоваться невозвратным билетом на поезд, будет ли государство оплачивать его стоимость. И сможет ли пассажир поменять билет, если, например, изменились даты лечения в санатории.

По мнению экспертов, действительно, надо тщательно рассчитать, какая схема будет выгоднее не только государству, но и пассажирам. Если человек не воспользуется невозвратным билетом, а государство компенсирует перевозчику его стоимость, то бенефициаром станет транспортная компания. Она в итоге получит бюджетные средства, выделенные на проезд льготникам, отметил аналитик АО «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

Возвратными билеты нужно сделать для льготников, которые частично оплачивают их стоимость, уверен председатель Союза пассажиров Кирилл Янков, так как в случае отказа от поездки они потеряют деньги.

У всех пассажиров должны быть равные права на приобретение более дешевых билетов, считает адвокат BMS Law Firm Тимур Хутов.

В РЖД оперативно не ответили на запрос «Известий» относительно позиции компании по поводу билетов для льготников.