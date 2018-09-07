Самозанятые — это те, кто оказывает услугу человеку от человека, без привлечения сотрудников и юридических лиц. Няни, репетиторы, садовники и др. ФНС хочет установить для них ставку налога в районе 4%, если услуги оказываются физическим лицам. А собирать этот налог планируют в том числе через специальное приложение для мобильного телефона. При этом сбор отчислений планируют начать в 2019 году и только в пилотных регионах — в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.

Мечты чиновников пока не сбылись — зарегистрировано всего около 1,7 тыс. самозанятых на всю страну из имеющихся 20 млн. А где же обещанные миллионы вышедших из тени? Ответ прост.

Во-первых, список видов занятости самозанятых достаточно узок. Фактически мы теряем из поля зрения студенческие подработки, фрилансеров разных видов, творческие профессии, домашние микропроизводства и т.д.

Во-вторых, никто внятно не объяснил гражданам, что такое самозанятость, почему выгодно регистрировать себя.

В-третьих, до сих пор четко не закреплены «правила игры», а вот регистрироваться предлагают уже сейчас. Помимо прочего, сама процедура пока удобна для чиновника, но никак не для гражданина.

В-четвертых, нужен реальный учет мнения граждан, а не регулирование, основанное на домыслах. Сегодня мы даже не видим открытых результатов социологических опросов об информированности, доверии и понимании темы самозанятости у граждан.

В-пятых, нет ясности, как будет учитываться самозанятость у пенсионеров. Тот же тариф и правила? По всем этим вопросам нужны четкие публичные ответы органов государственной власти.

К решению этих проблем нужно подходить системно. Для начала, например, определиться окончательно как с перечнем услуг самозанятых, так и со всеми правилами для них. Возможно, всё же выйти за пределы только бытовых услуг, дав шанс на легальную работу десяткам тысяч фрилансеров, включая специалистов из сфер IT, творчества, домашнего микропроизводства и проч. Но пока у этих мер, видимо, есть противники, опасающиеся, что это приведет к уменьшению налоговых сборов либо уходу от налогов.

Затем необходимо провести открытую информационную кампанию. Но основываясь не только на лозунгах, а предложив трудящимся конкретную пользу. Так, никто не мешает ввести работу по популяризации самозанятости в центрах занятости, но нужно подготовить для них соответствующие методички и инструкции. Организация «горячей линии» для правовых консультаций по самозанятости тоже могла бы многим помочь.

Другим стимулом может стать льготное кредитование на организацию своего дела, да и просто учет самозанятости при рассмотрении заявок на кредиты, в том числе на ипотеку. Возможно, чиновники просто забыли подумать об этом, но пока они говорят только о том, какой налог и как собрать.

Как и с ООО имело бы смысл рассмотреть и вариант «упрощенки», когда самозанятый платит за патент фиксированную сумму и работает спокойно. Возможно, людям стоит дать право выбрать один из двух режимов.

Удобство системы отчислений для самозанятых тоже пока не проработано как следует. Нужно дать людям возможность самостоятельно выбирать частоту уплаты отчисления — авансом, ежегодно, ежеквартально, по мере поступления средств. Система должна быть гибкой, исходя из интересов граждан. На необходимость данной меры также указывали ранее в Счетной палате.

Еще один ракурс проблемы практически не рассматривают — несовершеннолетние самозанятые. А ведь многие молодые люди в 16–18 лет подрабатывают. Оформление этих подработок как самозанятость было бы замечательным выходом. Это позволило бы в первую очередь защитить права работающих, а также начать формировать легальное портфолио. Как показывают наши исследования, работодатели, привлекая молодых работников (16–20 лет), опасаются оформлять их на работу в том числе потому, что это зачастую просто нецелесообразно ввиду сезонности и временности занятости.

Необходимо поднять вопрос и о востребованности самозанятых. Система государственной статистики должна дать гражданам четкую «карту востребованности», детализируя ее до уровня конкретных специальностей и населенных пунктов. Такой подход позволит не только регулировать рынок — самозанятые смогут планировать свое будущее и даже менять место жительства исходя из спроса на тех или иных специалистов в разных регионах страны.

К слову сказать, самозанятость для иностранцев — еще один интересный вариант для сбора налогов и наведения порядка. Сейчас это направление регулируется другими нормативно-правовыми актами, но никто не мешает поднять этот вопрос. Ведь ни для кого не секрет, что в России миллионы нелегальных трудовых мигрантов. Возможно, стоит и их вывести из тени? Пусть хотя бы по узкому перечню профессий самозанятости.

Вопросов много. Варианты решений есть. После многих лет дискуссий пора определить четкую позицию в отношении самозанятых, не откладывая этот вопрос «на каникулы», и дать гражданам комфортный для них механизм легализации своей работы. И правила эти должны быть определены не на год, а как минимум на пять лет.

Автор — директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции