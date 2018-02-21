«У каждой сложной задачи есть простое, понятное и неправильное решение». Это ироничное высказывание американского журналиста Генри Луи Менкена лучше всего иллюстрирует суть такого явления, как популизм.

Что оно из себя представляет? Популизм — это особый жанр политической драмы. Стремясь победить на выборах, политик-популист старается заручиться поддержкой самых широких слоев населения и потому выдвигает лозунги — предельно упрощенные, безответственные, а порой и радикальные.

Яркой отличительной чертой популистов является их пренебрежительное отношение к цифрам. Возьмем, например, экономическую программу кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина. На выполнение его обещаний по снижению налогов и росту расходов потребуется дополнительно 27,6 трлн рублей. Такая политика приведет к тому, что государственный долг и инфляция вернут нас в 90-е годы.

Что же получается? Россия очень дорого заплатила, чтобы уйти от дефицита и обрести макроэкономическую стабильность, а теперь нам предлагают заплатить столько же, если не больше, чтобы вернуться обратно? В странах, где у власти долгое время оставались популисты, их политика приводила к экономическим спадам, гиперинфляции, а иногда и к внутренней дестабилизации. Например, в 2018 году в Венесуэле уровень инфляции достиг колоссальных объемов — 4000%. За несколько лет страну покинуло около четырех миллионов человек, что сравнимо с количеством мигрантов из Сирии.

При этом программы популистов убийственно однообразны. Неизменно высоким спросом пользуются призывы булгаковского Шарикова: «Отнять и поделить». Левые популисты обещают отнять у богатых имущество (с помощью национализации) и доходы (с помощью прогрессивной шкалы налогообложения). Но в России большинство крупнейших банков — государственные. Государство доминирует в ключевых для нашей страны сырьевых секторах экономики, и что там еще собрался национализировать тот же Грудинин, не совсем понятно.

Популизм может принести пользу только в двух случаях. Например, если популист, придя к власти, проводит ответственную политику, что случается нечасто. Или если популисты не приходят к власти, но их повестка грамотно учитывается ответственными политиками. Скажем, если популист требует отменить все налоги, ответственный политик понимает, что это возможно только в идеальном либертарианском обществе. Однако можно и нужно каждый раз задавать себе вопрос: а соответствует ли уровень налогов качеству и объему оказываемых государством услуг?

Конечно, ответственный политик не может брать лозунги популистов без кардинальной переработки. Но в любом случае надо пробовать понять, почему эти лозунги популярны среди людей. Если в стране высокий уровень бедности, то ей поможет экономический рост и система помощи малоимущим. Если причина в сильно выраженном неравенстве, стоит задать себе вопрос, могут ли в такой стране все граждане заниматься любым разрешенным бизнесом, защищает ли суд права собственности, могут ли талантливые дети из самых бедных семей получить образование не хуже, чем дети из богатых семей? Наконец, какой образ богатого человека доминирует в СМИ — это человек, сам добившийся богатства, производя нужные людям товары и услуги, или сколотивший богатство нечестным путем, ибо «честным трудом столько не заработаешь»? Там, где популист видит одно простое — и зачастую неверное — решение, ответственный политик должен предложить целый комплекс разумных мер. Это менее эффектно выглядит в СМИ, но только такой подход гарантирует стабильное развитие страны.

Если в государстве большая степень децентрализации и очень многое решается не в национальном правительстве и парламенте, а в городах и селах, то поле для маневра популистов резко сокращается. Если власти провалили уборку мусора, как мультипликационный герой Гомер Симпсон в Спрингфилде, это очень быстро заметят все жители. Снижают возможности для популистов также сбалансированный бюджет и низкая инфляция, которые дают определенную уверенность в завтрашнем дне.

Популисты любят сталкивать богатых и бедных, мигрантов и старожилов, представителей разных национальностей и религий. Поэтому важно, чтобы люди реализовывали общие проекты (здесь уместно вспомнить инициативное бюджетирование и волонтерство), принимали культурное и национальное разнообразие, чтобы богатые активно занимались благотворительностью, и не только с помощью денежных пожертвований. Только общество свободных людей, в котором есть четкие гарантии прав граждан и готовность открыто обсуждать самые сложные проблемы, надежно защищено от популистов, забирающих свободу в обмен на пустые обещания.

Автор — директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС

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