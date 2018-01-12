В предвыборный штаб Владимира Путина вошли представители целого ряда общественных организаций. Причем интересно отметить, что преимущественно это молодежь. Среди них в том числе много студентов из Москвы и других городов России. То есть сегодня эта возрастная группа начинает реализовывать свои устремления не только через социальные, например волонтерские, проекты, но и через другие форматы, дающие возможность стать частью политической жизни России. Им это становится по-настоящему интересно.

По большому счету это легко объяснимо. Для молодежи очень важно быть не только сопричастным к большим историям, к большим решениям, особенно политическим, но и к процессу их воплощения. Иными словами, им важно почувствовать отдачу от вложенных усилий, увидеть плоды своего труда. Сейчас, работая в предвыборном штабе, молодые ребята занимаются тем, что собирают и проверяют подписи, отданные за кандидата в президенты Владимира Путина, который принял решение идти на нынешние выборы в качестве самовыдвиженца.

На Западе, в том числе в США, партии нередко привлекают волонтеров для оказания всевозможной технической помощи в ходе избирательной кампании и непосредственно голосования. Для российской же политической практики столь масштабное привлечение добровольцев к электоральным процессам стало первым системным опытом. Но уже сейчас можно говорить о том, что опыт этот будет успешным, так как данный формат действительно в полной мере отвечает социальным запросам нынешней молодежи.

Вот, к примеру, в одном из последних социологических исследований мы постарались разобраться в том, что именно привлекает их в такого рода активности. В качестве причин, побуждающих их заниматься политической деятельностью, большая часть респондентов отметила реализацию собственных амбиций (94,8%). Также весьма немаловажным оказался фактор развития собственной карьеры (91,4%), продвижения политических интересов (91,4%) и установления «нужных» связей (89,6 %).

При этом наша молодежь имеет четкие представления и об образе успешного политика, на который они хотели бы ориентироваться. 87,9% опрошенных главным фактором считают серьезный опыт руководства. То есть респонденты доверяют в первую очередь тем, кто уже проявил себя в практической плоскости, а не только делает политические заявления, не имея при этом реального управленческого опыта. Еще один фактор — это публичность и узнаваемость политика: это принципиальный момент для 79,3% респондентов.

Таким образом, участие в избирательных кампаниях для студентов и молодых специалистов, только делающих свои первые шаги на «трудовой ниве» — это возможность нарастить собственные компетенции, повысить политическую, правовую и гражданскую грамотность.

При этом участие в политической деятельности может стать значимым социальным лифтом. Для отдельных, наиболее активных молодых ребят или же старших товарищей это возможность занять и иные позиции, в том числе стать руководителем региональных и местных штабов, получая при этом необходимые управленческие навыки. И впоследствии получить шанс пойти на государственную или муниципальную службу, более плотно заняться политической деятельностью, уже обладая достаточным уровнем знаний, навыков, полученных в ходе избирательных кампаний. А кроме того, работа в предвыборном штабе важна и с точки зрения потребности молодежи в наставниках и наставничестве.

Автор — директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС

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