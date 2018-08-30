Прямой эфир

Голос поколения: каким мы запомним Иосифа Кобзона

Легендарный певец, политик и педагог скончался на 81-м году жизни
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: ТАСС
На 81-м году жизни 30 августа 2018 года умер Иосиф Кобзон. Портал iz.ru подготовил специальную фотогалерею в память о легендарном певце, политике и педагоге
На весь экран
Фото: РИА Новости/Максимов
Начиная с 1960-х Иосиф Кобзон был одним из самых популярных эстрадных певцов страны
На весь экран
Фото: ТАСС/Валерий Зуфаров
В 1980-е Иосиф Кобзон неоднократно выступал в Афганистане перед советскими воинами, специалистами и их семьями
На весь экран
Фото: ТАСС/Юрий Машков
Поэт-песенник Лариса Рубальская и певец Иосиф Кобзон на творческом вечере, посвященном 60-летию поэтессы
На весь экран
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
В 2003 году в Донецке был установлен памятник певцу
На весь экран
Фото: РИА Новости/Евгений Самарин
Иосиф Кобзон во время эстафеты олимпийского огня в Москве, 2013 год
На весь экран
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Иосиф Кобзон активно участвовал в благотворительных акциях
На весь экран
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Иосиф Кобзон с супругой Нелли. У четы двое детей и 10 внуков
На весь экран
Фото: Global Look Press
С 1997 года Иосиф Кобзон переизбирался в депутаты Государственной думы; с 2011 года он был зампредом комитета по культуре
На весь экран
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Иосиф Кобзон и Академический ансамбль песни и пляски внутренних войск МВД России выступают на концерте памяти артистов Ансамбля им. А.В. Александрова в Москве, 2017 год
На весь экран
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Великий артист всегда отличался безукоризненным чувством стиля во всем, включая одежду. В 2016 году он принял участие в шоу Валентина Юдашкина в Государственном Кремлевском дворце
На весь экран
Иосиф Кобзон и Лев Лещенко
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Иосиф Кобзон и Лев Лещенко во время юбилейного концерта в честь 80-летия артиста
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
В июне 2018 года президент России Владимир Путин вручил артисту знак отличия «За благодеяния»
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017