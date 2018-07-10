Россиян не было на разбившемся в ЮАР самолете
На борту разбившегося около Претории в Южно-Африканской Республике самолета, по предварительной информации, не было иностранных граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в ЮАР.
«По информации от властей страны, пострадали 20 человек, один из них находится в критическом состоянии, — рассказали в посольстве. — Иностранцев на борту, по предварительным данным, не было».
По сообщению экстренных служб, один человек погиб во время крушения.
[UPDATE] - One fatality reported at the #Wonderboom crash in Pretoria. pic.twitter.com/04Ue9fihxb— ER24 EMS (Pty) Ltd. (@ER24EMS) 10 июля 2018 г.
Пассажирский самолет потерпел крушение недалеко от аэропорта Уондербум в столице ЮАР Претории.
В Twitter появились фотографии с места трагедии.
[WONDERBOOM] - Aircraft crash leaves approximately 20 injured. https://t.co/L0Bo2UckhD @ewnupdates @eNCA @JacaNews @jour_maine @SABCNewsOnline @_ArriveAlive @FatalMoves @KayaTraffic @ReutersAfrica pic.twitter.com/HVfv7X3Ale— ER24 EMS (Pty) Ltd. (@ER24EMS) 10 июля 2018 г.
На месте происшествия работают спасательные и экстренные службы, а также медики.
Лайнер мог принадлежать занимающейся грузовыми перевозками авиакомпании Martins Air Charter.