Россиян не было на разбившемся в ЮАР самолете

На борту разбившегося около Претории в Южно-Африканской Республике самолета, по предварительной информации, не было иностранных граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в ЮАР.

«По информации от властей страны, пострадали 20 человек, один из них находится в критическом состоянии, — рассказали в посольстве. — Иностранцев на борту, по предварительным данным, не было».

По сообщению экстренных служб, один человек погиб во время крушения.

[UPDATE] - One fatality reported at the #Wonderboom crash in Pretoria. pic.twitter.com/04Ue9fihxb