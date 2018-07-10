Россиян не было на разбившемся в ЮАР самолете

На борту разбившегося около Претории в Южно-Африканской Республике самолета, по предварительной информации, не было иностранных граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в ЮАР.

«По информации от властей страны, пострадали 20 человек, один из них находится в критическом состоянии, — рассказали в посольстве. — Иностранцев на борту, по предварительным данным, не было».

По сообщению экстренных служб, один человек погиб во время крушения.

Пассажирский самолет потерпел крушение недалеко от аэропорта Уондербум в столице ЮАР Претории.

В Twitter появились фотографии с места трагедии.

На месте происшествия работают спасательные и экстренные службы, а также медики.

Лайнер мог принадлежать занимающейся грузовыми перевозками авиакомпании Martins Air Charter.