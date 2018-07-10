Умер итальянский модельер Карло Бенеттон

Один из основателей итальянского модного дома и группы компаний Benetton Карло Бенеттон скончался 10 июля в итальянском городе Тревизо, сообщает WWD.

Модельеру было 74 года. Последние полгода он боролся с онкологическим заболеванием.

Карло Бенеттон в 1965 году основал Benetton Group вместе с братьями Джильберто и Лучано и сестрой Джулианой. Из них Карло был самым младшим. Он занимал должность управляющего производством в компании.

Джулиана стала главным конструктором, Лучано — председателем компании, а Джильберто — ответственным за ее административную политику. Компания специализируется на производстве собственной линии одежды.

10 июля сообщалось, что в США умер голливудский актер Тэб Хантер, известный зрителям своими ролями в фильмах «Эскадрилья «Лафайет» 1958 года, а также «Бриолин 2» и «Чертовы янки». Актеру было 86 лет.