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Голливудский актер скончался накануне своего 87-летия

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Фото: Global Look Press/Dave Starbuck
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Голливудский актер Тэб Хантер, известный зрителям своими ролями в фильмах «Эскадрилья «Лафайет» 1958 года, а также «Бриолин-2» и «Чертовы янки», скончался в США в возрасте 86 лет. Об этом в Facebook сообщили авторы документального фильма об артисте.

Известно, что Хантер скончался 8 июля, за три дня до своего 87-летия. По данным The New York Times, актер умер от сердечного приступа, вызванного осложнением тромбоза глубоких вен.

За свою карьеру он снялся в 76 фильмах, среди которых картины «Из тьмы», «Полиэстер», «Бриолин-2», «Чертовы янки». Также Тэб Хантер был удостоен звезды на Голливудской аллее славы за вклад в киноиндустрию США, пишет телеканал «360».

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