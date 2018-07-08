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Умерла старейшая женщина Европы

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В итальянской коммуне Монтелупо-Фьорентино скончалась старейшая женщина Европы Джузеппина Проетто. На момент смерти, которая произошла 6 июля, ей было 116 лет и 37 дней. 

Она была вторым самым пожилым человеком в мире после 117-летней японки Тиё Мияко, сообщает агентство ANSA.

Уточняется, что Проетто перебралась в Монтелупо-Фьорентино в 60-х годах вместе со своим сыном. Он умер в возрасте 39 лет, когда пытался спасти тонущего человека неподалеку от Ливорно, оставив мать одну. 

3 июля старейший житель Швейцарии Джафар Бехбаханян умер в Базеле в возрасте 115 лет. Его вдова несколько лет назад, по случаю 110-летнего юбилея мужа, рассказывала агентству, что он всегда вел здоровый образ жизни, никогда не принимал спиртного и не курил, но «работал как сумасшедший».

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