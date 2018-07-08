Умерла старейшая женщина Европы

В итальянской коммуне Монтелупо-Фьорентино скончалась старейшая женщина Европы Джузеппина Проетто. На момент смерти, которая произошла 6 июля, ей было 116 лет и 37 дней.

Она была вторым самым пожилым человеком в мире после 117-летней японки Тиё Мияко, сообщает агентство ANSA.

Уточняется, что Проетто перебралась в Монтелупо-Фьорентино в 60-х годах вместе со своим сыном. Он умер в возрасте 39 лет, когда пытался спасти тонущего человека неподалеку от Ливорно, оставив мать одну.

3 июля старейший житель Швейцарии Джафар Бехбаханян умер в Базеле в возрасте 115 лет. Его вдова несколько лет назад, по случаю 110-летнего юбилея мужа, рассказывала агентству, что он всегда вел здоровый образ жизни, никогда не принимал спиртного и не курил, но «работал как сумасшедший».