«Реал» отпустил Криштиану Роналду в «Ювентус»

Мадридский «Реал» согласился отпустить пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду в «Ювентус». Сообщение об этом появилось во вторник, 10 июля, на официальном сайте «Реала».

«Сегодня мадридский «Реал» хочет выразить благодарность лучшему в мире игроку, который стал одним из самых ярких событий в истории не только клуба, но и мирового футбола», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за девять лет, проведенных в «Реале», Роналду стал лучшим бомбардиром в истории клуба. На его счету 451 гол в 438 играх, нападающий завоевал 16 титулов.

10 июля сообщалось, что Роналду проведет переговоры с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли. Встреча должна состояться в Греции.

По данным СМИ, «Ювентус» предложил Роналду контракт с зарплатой в €30 млн в год и португалец дал согласие на переход в туринский клуб. При этом «Ювентусу» придется заплатить за трансфер футболиста €150 млн.