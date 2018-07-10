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Погоня медведя за сотрудником депо в Тынде попала на видео

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В Тынде медведь зашел на территорию локомотивного депо и погнался за сотрудником. Человеку удалось убежать и спрятаться. Зверь прошел мимо. Запись камеры наружного наблюдения опубликована в Instagram-аккаунте tynda_info.

Как отмечает asn24.ru, видео шокировало и напугало подписчиков. Тында и Тындинский район известны частыми приходами медведей к людям.

Портал iz.ru писал, что белый медведь впервые за 18 лет напал и убил человека на северной канадской территории Нунавут в районе западного побережья Гудзонова залива. Погибший — 31-летний местный житель Аарон Гиббонс. Инцидент произошел на небольшом острове в 10 км от поселения Арвиат.

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