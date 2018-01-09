Жители Тынды опасаются выходить на вокзал из-за бродячих собак

Местные жители опасаются выходить на железнодорожный вокзал, который облюбовали стаи бездомных собак в Тынде. Об этом в одной из социальных сетей написали участники группы, посвященной городу.

Один из жителей Тынды сфотографировал стаю собак и выложил ее в группу в социальной сети, подписав, что вокзал захватили полчища собак. По словам пользователя, голодные и злые бездомные псы стали проблемой города, сообщает Asn24.ru.

Животные бесконтрольно находятся на станции, бродят рядом с рельсами. Граждане опасаются не только за себя, но и за детей. Многие пользователи социальной сети считают, что в создавшемся положении виноваты люди, которые, переезжая из временного жилья, не забирают с собой питомцев, а бросают их. Также высказано предположение, что в таком количестве собак виновата расположенная рядом свалка, где животные питаются.