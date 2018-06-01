Жители Тынды скинулись на спасение умирающего лосенка

В Амурской области жители Тынды нашли брошенного лосенка в тайге. За несколько суток наблюдения мать детеныша так и не появилась. Малыш ослабел и начал хрипеть. Люди решили забрать умирающего лосенка домой. Всего за один день удалось собрать в соцсетях деньги на спасение жизни малыша.

Охотуправление уведомили о находке. Сейчас новая семья лосенка пытается выкормить и поставить его на ноги. Детеныш оказался девочкой. Как только животное сможет принимать твердую пишу, будет решен вопрос, куда его отправят. Об этом сообщает asn24.ru со ссылкой на газету БАМ.

Как сообщал портал iz.ru, занесенный в Красную книгу даурский журавль едва не погиб от выстрела браконьера возле села Волково Благовещенского района Амурской области. Пострадавшую птицу подобрал местный житель, который пас коней возле реки.