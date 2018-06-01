Прямой эфир

Жители Тынды скинулись на спасение умирающего лосенка

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Амурской области жители Тынды нашли брошенного лосенка в тайге. За несколько суток наблюдения мать детеныша так и не появилась. Малыш ослабел и начал хрипеть. Люди решили забрать умирающего лосенка домой. Всего за один день удалось собрать в соцсетях деньги на спасение жизни малыша. 

Охотуправление уведомили о находке. Сейчас новая семья лосенка пытается выкормить и поставить его на ноги. Детеныш оказался девочкой. Как только животное сможет принимать твердую пишу, будет решен вопрос, куда его отправят. Об этом сообщает asn24.ru со ссылкой на газету БАМ.

Как сообщал портал iz.ru, занесенный в Красную книгу даурский журавль едва не погиб от выстрела браконьера возле села Волково Благовещенского района Амурской области. Пострадавшую птицу подобрал местный житель, который пас коней возле реки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Красноярские полицейские спасли лосенка-сироту
Спасение просидевшего три дня на дереве кота попало на видео

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017