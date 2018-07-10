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Водитель маршрутки напал с обрезком трубы на автобус в Брянске

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Жители Брянска сообщили об агрессивном водителе маршрутки. Мужчина обрезком трубы нанес повреждения автобусу.

По словам очевидцев, агрессивный водитель несколько раз ударил трубой по автобусу, двигавшемуся по маршруту № 106. Попасть в салон транспорта он не смог, так как водитель автобуса предусмотрительно закрыл двери. При этом пассажиры уточняют, что ранее нападавший неоднократно матерился за рулем, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

В связи с ситуацией горожане просят мэрию обратить внимание на маршрутные перевозки, так как в последнее время случаи агрессивной езды участились.

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