Продажи кокошников выросли в пять раз благодаря ЧМ-2018

Продажи кокошников в городах — участниках чемпионата мира по футболу 2018 года выросли в пять раз благодаря мундиалю. Об этом сообщает РБК со ссылкой на крупнейшего оператора фискальных данных России «Платформа ОФД».

Пятикратный спрос зафиксировали на четвертой неделе мирового первенства. Отмечается, что покупатели стали приобретать старинные русские головные уборы сразу по несколько штук, а средний чек за покупку вырос с 330 до 910 рублей. Вместе со спросом выросла и цена на оригинальный аксессуар — максимальная стоимость кокошника увеличилась с 1500 до 3000 рублей.

Чаще всего покупали красные кокошники с украшением в виде лент. Больше всего головных уборов продали в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Спрос на них по-прежнему сохраняется на высоком уровне. Как сообщает телеканал «360», рост числа покупок кокошников был зафиксирован 6 июля, накануне ¼ финала матча Россия–Хорватия.

Ранее был составлен список самых популярных мест Москвы у гостей ЧМ-2018. Первое место досталось собору Василия Блаженного, а Красная площадь заняла лишь 13-ю строчку.