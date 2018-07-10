Суд в Москве арестовал замдекана юрфака МГУ по делу о мошенничестве

Тверской суд Москвы санкционировал арест заместителя декана юридического факультета МГУ Владимира Степанова-Егиянца.

Как сообщает «РИА Новости», он заключен под стражу до 7 сентября. Защита замдекана заявила, что обжалует решение об аресте.

Суд также избрал меру пресечения предполагаемым соучастникам, один из них также арестован. Еще одна фигурантка дела, Ольга Васильева, признала вину на очной ставке и находится под домашним арестом.

Степанову-Егиянцу инкриминируется мошенничество на 39 млн рублей.

По версии следствия, фигуранты в июле 2017 года подделали документы об отставке директора компании «Автофинанс», торгующей подержанными машинами. После этого они похитили из офиса фирмы сейф с деньгами и машины со стоянки. Сам Степанов-Егиянц настаивает, что непричастен к мошенничеству и не совершал ничего противоправного. Он утверждает, что мошенницей оказалась Васильева, с которой он имел контакты.