Замдекана юрфака МГУ заподозрили в хищении на 39 млн рублей

Замдекана юридического факультета МГУ Владимиру Степанову-Егиянцу инкриминируется мошенничество на 39 млн рублей. Такое заявление сделал следователь во время заседания по избранию юристу меры пресечения.

Местонахождение 25 млн установлено, остальные деньги ищут, передает ТАСС. Не исключено, что имели место и другие эпизоды.

По версии следствия, фигуранты подделали документы об отставке директора компании «Автофинанс», торгующей подержанными машинами. После этого они похитили из офиса фирмы сейф с деньгами и машины со стоянки. Это произошло в июле 2017 года.

Сам Степанов-Егиянц настаивает, что непричастен к мошенничеству и не совершал ничего противоправного. Он утверждает, что мошенницей оказалась некая Ольга Васильева, с которой он имел контакты.

Ранее фабула дела не разглашалась. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что речь идет о рейдерском захвате и дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Максимальное наказание может составлять до 10 лет лишения свободы.