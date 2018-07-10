Деревня Веркола в Поморье признана одной из самых красивых в РФ

Деревня Веркола Архангельской области, где родился писатель Федор Абрамов, включена в ассоциацию самых красивых деревень России. Населенный пункт расположен на угоре над рекой Пинегой и известен заливными лугами, столетними домами с деревянными конями на крышах, белокаменным Артемиево-Веркольским монастырем, амбарами и колодцами-журавлями.

Первое упоминание о Верколе относится к 1552 году. Комиссия ассоциации высоко оценила ее по трем критериям: эстетическому, историко-культурному и архитектурному. Теперь перед въездом в населенный пункт установят специальный дорожный знак, на котором будет размещена соответствующая информация. Деревня Веркола и ее жители стали героями многих произведений Федора Абрамова, пишет ИА FlashNord.

В ассоциацию «Самые красивые деревни России» входят еще три населенных пункта Архангельской области: Ошевенский погост в Каргопольском районе, мезенские деревни Кимжа и Кильца.