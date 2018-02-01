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Деревню в Архангельской области могут назвать одной из самых красивых

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Деревня Лямца на Онежском полуострове в Архангельской области может войти в Ассоциацию самых красивых деревень России, сообщает пресс-служба Кенозерского национального парка.

Ассоциация самых красивых деревень России выразила желание включить в свой список деревню Лямца. С местными жителями встретился президент ассоциации Александр Мерзлов и рассказал о плюсах участия в объединении, сообщает ИА FlashNord.

Сейчас решение о возможном членстве деревни должны принять сами местные жители на сельском сходе. Если они примут положительное решение, то деревню навестит выездная комиссия. Специалисты комиссии должны будут оценить деревню по трем критериям: эстетическому, историко-культурному и архитектурному.

Если комиссия признает, что деревня подходит ассоциаци по всем пунктам, то ее ждет церемония по случаю признания и вступления в ряды самых красивых деревень России. После чего перед въездом в населенный пункт установят специальный дорожный знак, на котором будет размещена соответствующая информация.

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