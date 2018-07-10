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Детская туристическая группа спасена в районе водопада Атыш в Башкирии

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Группа детей из Уфы спасена в районе водопада Атыш в Белорецком районе Башкирии. Юные туристы не смогли перебраться через реку Инзер, уровень воды в которой резко поднялся из-за проливных дождей. Обошлось без пострадавших.

Как сообщает «МедиаКорСеть», спасатели получили сообщение о случившемся накануне, 9 июля. Ребята перешли Инзер вброд, двигаясь к водопаду Атыш. Однако на обратном пути преодолеть водную преграду они не смогли.

Туристическая группа не была зарегистрирована. Дети не имели возможности связаться со спасателями, поскольку в этом районе сотовая связь отсутствовала. Спасателей вызвали взрослые, которые всё же смогли переправиться через реку.

Прибывшие на место происшествия сотрудники аварийно-спасательной службы перевезли детей на другой берег на катамаране по два человека. Сейчас прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

Портал iz.ru сегодня сообщил о завершении операции по спасению детей и их тренера, оказавшихся заблокированными в пещере на севере Таиланда.

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