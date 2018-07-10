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Музей русской водки в Москве станет интерактивным

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Обновленный музей русской водки в Измайловском кремле откроется 15 июля в рамках фестиваля «Русская кухня». По словам руководства музея, он станет интерактивным.

«Russian Vodka Museum — не обычный постсоветский музей со скучными стеллажами и усыпляющей экскурсией, а выставочное пространство современного формата, где посетитель в интерактивной форме знакомится с историей самого известного русского напитка», — цитирует сообщение пресс-службы Измайловского кремля агентство городских новостей «Москва».

«Для лучшего знакомства с объектом гость музея задействует все свои рецепторы: зрение, вкус, слух и даже обоняние», — заявили в музейном комплексе.

При музее будет работать бар и фотозона сообщили в пресс-службе.

В начале июля заместитель генерального директора по развитию Государственного музея Льва Толстого Фекла Толстая предложила открыть в Москве музей рукописей Льва Толстого. По ее словам, наследие писателя — около 2 млн рукописных листов, и они хранятся в Академии художеств, а отдельной экспозиции для них нет.

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