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Актер Панкратов-Черный получил травму на съемках фильма

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Народный артист Александр Панкратов-Черный сломал два ребра во время съемок в телесериале «По законам военного времени», где он исполняет роль шофера. Об этом актер рассказал изданию «Антенна».

Перелом Панкратов-Черный получил во время работы над сценой со взрывами. Несмотря на травму, артист не стал брать больничный и предпочел продолжить работу, сообщает телеканал «360».

«Простаивать нельзя, кинопроизводство — дорогое удовольствие», — пояснил Панкратов-Черный.

Также актер рассказал, что продолжаются досъемки детективного сериала «Динозавр». Он сообщил, что у проекта были определенные финансовые трудности, однако создателям удалось найти инвестора. Также актер посетовал на то, что в современном российском кинематографе не хватает качественных комедий.

Сериал «По законам военного времени» рассказывает о событиях июля 1941 года в Киеве. Обстановка в городе накаляется с каждым днем, фашисты на подходе, что добавляет работы лучшему следователю киевской военной прокуратуры Ивану Рокотову. Кроме того, перед ним стоит задача выявить шпионскую организацию, действующую в Киеве еще с конца 30-х годов. В настоящее время вышли два сезона сериала, ведется работа над третьим.

В апреле 2018 года Панкратов-Черный попал в больницу после того, как у него обнаружили заболевание, грозящее потерей подвижности руки.

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