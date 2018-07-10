Джордж Клуни попал в автокатастрофу в Италии

Голливудский актер Джордж Клуни попал в автокатастрофу на одном из итальянских курортов. Он врезался на скутере в автомобиль.

Инцидент произошел утром во вторник, 10 июля, в местечке под названием Коста-Кораллина. Скутер Клуни столкнулся с автомобилем по пути на съемочную площадку, сообщает издание La Nuova Sardegna.

Актера доставили в отделение неотложной помощи больницы Иоанна Павла II. По информации издания, Клуни не получил серьезных травм.

Другие подробности инцидента не сообщаются.

Джордж Клуни родился 6 мая 1961 года в городе Лексингтон (Кентукки, США). Является двукратным обладателем «Оскара» и пятикратным обладателем «Золотого глобуса».

Актер получил широкую известность после съемок в сериале «Скорая помощь» и фильма ужасов «От заката до рассвета».