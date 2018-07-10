Джордж Клуни попал в автокатастрофу в Италии
Голливудский актер Джордж Клуни попал в автокатастрофу на одном из итальянских курортов. Он врезался на скутере в автомобиль.
Инцидент произошел утром во вторник, 10 июля, в местечке под названием Коста-Кораллина. Скутер Клуни столкнулся с автомобилем по пути на съемочную площадку, сообщает издание La Nuova Sardegna.
Актера доставили в отделение неотложной помощи больницы Иоанна Павла II. По информации издания, Клуни не получил серьезных травм.
Другие подробности инцидента не сообщаются.
Джордж Клуни родился 6 мая 1961 года в городе Лексингтон (Кентукки, США). Является двукратным обладателем «Оскара» и пятикратным обладателем «Золотого глобуса».
Актер получил широкую известность после съемок в сериале «Скорая помощь» и фильма ужасов «От заката до рассвета».