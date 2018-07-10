Госдума приняла закон о целях и задачах РАН

Госдума приняла в окончательном чтении закон, уточняющий цели, задачи, функции и полномочия Российской академии наук (РАН). Инициативу внес на рассмотрение президент России Владимир Путин, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«РАН будет заниматься прогнозированием научного, научно-технологического и социально-экономического развития России, а также проводить фундаментальные и поисковые научные исследования в интересах обороны страны и безопасности государства», — указано в релизе. Сам законопроект доступен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Помимо этого, академия будет нести ответственность за популяризацию достижений науки и техники, а также пропаганду научного прогресса среди детей и молодежи. РАН будет представлять в правительство программу фундаментальных научных исследований на долгосрочный период, организовывать их и координировать исследования научных организаций.

Кроме того, законопроект дает академии право направлять свои предложения по вопросам развития законодательства в органы власти, а также организовывать публичные слушания по этим темам. Вместе с тем РАН обязуют информировать МИД о международных научных проектах.

Инициатива вносит поправки в федеральный закон «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Так, РАН сохраняет право согласовывать вопросы реорганизации и ликвидации НИИ, рассматривать изменение их уставов.

Помимо этого, увольнение руководителей научных организаций и назначение исполняющих обязанности будет производится при согласовании с президентом академии.

В июля Совет РАН по космосу поручил сформировать подразделение, которое будет заниматься проблемами космического мусора.