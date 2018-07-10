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Деревянный мост сгорел в районе Териберки

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Транспортное сообщение частично нарушено в Кольском районе Мурманской области. В поселке Дальние Зеленцы, который входит в сельское поселение Териберка, сгорел деревянный мост через ручей Ильинский. Проехать в поселок сейчас невозможно.

На место происшествия выехали чиновники, представители правоохранительных органов и спасатели. Им предстоит оценить степень повреждения объекта, сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на районную администрацию.

Несмотря на то что в Дальних Зеленцах фактически никто не проживает, в этом районе могут быть туристы. Члены оперативной группы должны выяснить, есть ли сейчас люди в поселении или на соседней с ним территории.

В социальных сетях были сообщения о том, что мост могли поджечь. Однако официального подтверждения этой информации пока не было.

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