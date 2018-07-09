Следствие в отношении обвиняемых в пожаре в Кемерово завершается

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что семерым обвиняемым в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово в скором времени будет вынесено обвинение в окончательной редакции. Об этом говорится в сообщении на сайте СК РФ.

«Сам процесс расследования всех обстоятельств трагедии будет продолжаться до тех пор, пока самые мельчайшие подробности не станут доподлинно очевидными, а каждый причастный к гибели людей не ответит по закону», — отметил Бастрыкин на встрече с потерпевшими при трагедии в ТРЦ.

После общей встречи глава СКР лично побеседовал с желающими и ответил на их вопросы. Речь шла о необходимой реабилитации и оказании помощи детям.

Также Бастрыкин поручил принять все необходимые меры для исключения фактов давления на свидетелей и потерпевших во время оперативного совещания с сотрудниками ведомства.

7 июля центральный районный суд Кемерово продлил до 10 июля срок задержания начальнику службы пожаротушения Андрею Бурсину, обвиняемому в халатности во время тушения пожара в ТРЦ «Зимняя вишня».

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате происшествия погибли 60 человек, большинство из них — дети. Всего по делу о пожаре в ТЦ арестованы 10 обвиняемых, включая владельцев и управляющих зданием, а также охранника и ответственных за пожарную сигнализацию.