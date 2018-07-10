В Петербурге депутат справил нужду на Яхтенный мост

В Санкт-Петербурге наряд полиции задержал накануне поздно вечером мужчину, справлявшего малую нужду на Яхтенном мосту.

Когда правоохранители выяснили личность нарушителя, оказалось, что перед ними депутат Законодательного собрания Ленинградской области от «Справедливой России», сообщил телеканал «78». Объяснить свое поведение задержанный не смог, полицейские провели с ним профилактическую беседу и отпустили.

Журналисты пытались связаться с героем происшествия, но он не стал с ними разговаривать.

Накануне сообщалось, что в Москве депутат Госдумы попал в больницу с травмой головы.