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Путин назначил спецпредставителя по цифровому развитию

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин назначил своим спецпредставителем по вопросам цифрового и технологического развития директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрия Пескова. Об этом во вторник, 10 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

Он не войдет в состав администрации президента, но возглавит автономную некоммерческую организацию, которая отделится от АСИ, рассказал пресс-секретарь главы государства и тезка назначенца Дмитрий Песков.

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По словам официального представителя Кремля, Путин в послании Федеральному Собранию и подписанном после инаугурации майском указе в качестве одной из приоритетных целей поставил задачу «тотальной цифровизации нашей экономики и социальной сферы и обеспечения технологического прорыва», сообщает «Интерфакс».

Специальный представитель президента будет координировать эти вопросы.

Песков родился 26 декабря 1975 года в Воронеже. На должность директора направления «Молодые профессионалы» АСИ был назначен в 2011 году. Является членом экспертного совета при правительстве России, глава Совета Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров WorldSkills Russia», член совета директоров ПАО «Аэрофлот» и член совета директоров АО «РВК». Имеет благодарность президента Российской Федерации и награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Выступая на пленарном заседании Международного конгресса по кибербезопасности в начале июля, Путин призвал создать единые международные «правила игры» в цифровой сфере.

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