Вспышка заболеваемости корью зафиксирована в Карелии

В Карелии отмечена вспышка заболеваемости корью. С 5 по 8 июля было зарегистрировано 10 случаев болезни, симптомы которой напоминают корь. Все заболевшие — жители Олонецкого района республики.

Как сообщает ИА «Карелinform» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава, в республиканскую больницу госпитализировали пять человек, двое из них дети. У всех отмечены повышенная температура, боли в горе и сыпь на лице, шее и груди.

Управление Роспотребнадзора и минздрав проводят противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия, контролируют очаги инфекции. Специалистам удалось выяснить всех, кто контактировал с заболевшими.

В пострадавшем районе работает передвижной пункт, в котором проводят вакцинацию населения, в том числе и работающих там иностранных граждан. На сегодня привито против кори 267 человек. В ближайшее время власти должны закупить дополнительную партию вакцины.

Биологический материал больных отправлен в региональный центр «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера», где должны уточнить диагноз. Ситуацию также обсудили на экстренном заседании межведомственной комиссии Минздрава.

В конце июня в Башкирии было выявлено шесть случаев заболевания корью. По мнению экспертов, это происходит из-за отказа родителей от вакцинации своих детей.