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Вспышка заболеваемости корью зафиксирована в Башкортостане

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Медики выявили шесть случаев заболевания корью в Башкортостане. Эксперты связывают ситуацию с отказом родителей от вакцинации.

По данным Роспотребнадзора, один пациент живет в Туймазинском районе, два в Уфимском районе, еще три человека заболели в Уфе. Случаи друг с другом не связаны, потому врачи не говорят о едином очаге заболевания. В ведомстве уточняют, что населению необходимо пройти срочную вакцинацию, пишет «МедиаКорСеть».

Глава Уфы Ирек Ялалов призвал обратить особое внимание на мигрантов. За прошлый год в Башкортостан прибыли более 21 тыс. иностранцев, среди них могли быть не привитые люди.

Ранее вспышку заболеваемости корью зафиксировали в Тамбовской области. За два месяца в регионе было выявлено шесть случаев заболевания.

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