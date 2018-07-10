Прямой эфир

Шестилетний ребенок умер после массового ДТП под Саратовом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В больнице скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая в результате массового ДТП в Вольском районе Саратовской области. Авария произошла 20 июня.

Всё это время ребенок был в крайне тяжелом состоянии, травмы оказались несовместимы с жизнью, рассказали ИА «Взгляд-инфо» в региональном министерстве здравоохранения.

Авария произошла недалеко от населенного пункта Терса. Грузовая «Газель» пропускала автомобиль, когда в ее заднюю часть влетел следовавший в попутном направлении грузовик марки Volvo. «Газель» от удара вынесло на встречную полосу, и там она врезалась в легковой автомобиль Renault Sandero.

В результате травмы получили водитель иномарки, его жена, шестилетняя дочь и 11-летний сын. Водитель «Газели» также был госпитализирован.

В отношении водителя Volvo, жителя Дагестана, возбуждено уголовное дело. На время следствия он арестован.

Портал iz.ru 25 июня сообщал о том, что в результате ДТП с участием маршрутки и грузовика в Саратове пострадали девять человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нападающий «Рубина» пострадал в крупном ДТП
Шесть туристов из России пострадали в ДТП в Турции

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017