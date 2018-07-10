Шестилетний ребенок умер после массового ДТП под Саратовом

В больнице скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая в результате массового ДТП в Вольском районе Саратовской области. Авария произошла 20 июня.

Всё это время ребенок был в крайне тяжелом состоянии, травмы оказались несовместимы с жизнью, рассказали ИА «Взгляд-инфо» в региональном министерстве здравоохранения.

Авария произошла недалеко от населенного пункта Терса. Грузовая «Газель» пропускала автомобиль, когда в ее заднюю часть влетел следовавший в попутном направлении грузовик марки Volvo. «Газель» от удара вынесло на встречную полосу, и там она врезалась в легковой автомобиль Renault Sandero.

В результате травмы получили водитель иномарки, его жена, шестилетняя дочь и 11-летний сын. Водитель «Газели» также был госпитализирован.

В отношении водителя Volvo, жителя Дагестана, возбуждено уголовное дело. На время следствия он арестован.

Портал iz.ru 25 июня сообщал о том, что в результате ДТП с участием маршрутки и грузовика в Саратове пострадали девять человек.