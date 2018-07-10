Росстандарт создаст реестры производителей продукции по ГОСТу

Выборочные инспекционные и мониторинговые проверки продукции, промаркированной знаком ГОСТ, начались в России. Их результаты попадут в реестры на сайте Росстандарта. Об этом во вторник, 10 июля, заявил руководитель ведомства Алексей Абрамов в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге.

«Таким образом, потребители будут проинформированы как о продукции, успешно прошедшей оценку соответствия национальному стандарту, так и необоснованно поместившие знак Национальной системы сертификации (знак ГОСТ) на свои товары», — сказал он.

Глава Росстандарта напомнил: основная цель системы — вернуть доверие всех участников рынка к ГОСТу, который гарантирует, что продукция отвечает требованиям национальных стандартов и не является фальсификатом и контрафактом.

«Производителю следует быть готовым к инспекционному контролю за сертифицированной продукцией в течение всего срока действия сертификата, в том числе в форме внеплановых проверок, если в органы надзора начнет поступать информация о претензиях к товару», — подчеркнул Абрамов.

14 мая «Известия» писали, что Росстандарт в 2018 году запустит QR-маркировку продукции, изготовленной по ГОСТам. Она будет доступна лишь для тех товаров, которые прошли проверку в лабораториях службы.

Национальная система сертификации — проект, одобренный в конце 2016 года на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на рынке. В 2017 году система прошла апробацию в пилотном режиме в семи регионах (Нижегородская, Свердловская, Кировская, Оренбургская, Волгоградская, Омская и Республика Крым) и в 2018-м заработала во всей стране.