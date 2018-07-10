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Леброн Джеймс официально стал игроком «Лейкерс»

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Фото: Global Look Press/Javier Rojas
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Легендарный американский баскетболист Леброн Джеймс стал игроком команды Национальной баскетбольной лиги (NBA) «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает пресс-служба клуба.

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«Сегодня великий день для «Лейкерс» и поклонников клуба во всем мире. Мы приветствуем в нашей команде трехкратного чемпиона NBA Леброна Джеймса. Он особенный. Он лучший игрок в мире. Он любит соревноваться и является отличным лидером, который любит выигрывать», — заявил президент по баcкетбольным операциям клуба Мэджик Джонсон.

Он подчеркнул, что сегодня «Лос-Анджелес Лейкерс» сделал огромный шаг на пути в плей-офф и финал НБА.

Леброн Джеймс — один из самых известных американских баскетболистов. Является трехкратным чемпионом NBA. Трижды баскетболиста признавали самым ценным игроком финала и четырежды самым ценным игроком лиги.

С 2003 по 2010 год Джеймс выступал за «Кливленд Кавальерс», после чего перебрался в «Майами Хит». В родной клуб баскетболист вернулся в 2014 году.

В составе сборной США Джеймс стал двукратным олимпийским чемпионом (Пекин-2008 и Лондон-2012), а также обладателем бронзовой награды Олимпиады-2004.

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