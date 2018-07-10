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Госдума рассмотрит законопроект о ликвидации роуминга в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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Во вторник на пленарном заседании Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий отмену национального и внутрисетевого роуминга в России.

Соответствующая инициатива была внесена в ГД депутатами от «Справледливой России» в июне 2017 года.

Отмечается, что законопроект направлен на отмену дифференцированных тарифов по оплате услуг связи в зависимости от места нахождения граждан в том или ином субъекте РФ.

«Указанная норма является ничем иным, как архаизмом, препятствующим в настоящий момент развитию доступности услуг связи на территории Российской Федерации и являющемся по своей сути лишь дополнительным источником доходов соответствующих операторов связи», — приводит «РИА Новости» заявление авторов законопроекта.

По мнению парламентариев, отмена данных видов роуминга приведет к развитию рынка связи, повысит уровень прозрачности в этой сфере и сделает тарифы понятными для абонентов, что приведет к большему интересу граждан к услугам операторов.

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал законопроект к принятию в первом чтении.

Ранее Федеральная антимонопольная служба обязала операторов «большой четверки» отменить роуминг по России.

В Минкомсвязи отметили, что такая мера позволит в 2–3 раза снизить стоимость связи для путешествующих абонентов, а полная отмена роуминга ожидается в первом полугодии 2018 года.

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