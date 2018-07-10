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Трамп выдвинул Бретта Кавано на место в Верховном суде США

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Бретта Кавано на вакантное место судьи в Верховном суде США, сообщает телеканал NBC.

Ожидается, что 53-летний Кавано сменит на этой должности Энтони Кеннеди, который уходит в отставку после трех десятилетий работы

«Важно не личное мнение судьи, а то, может ли он отбросить свои личные взгляды и сделать то, что требует закон и Конституция. Я рад сказать, что я нашел, без сомнения, такого человека», — сказал Трамп. 

По имеющей информации, Кавано был членом команды спецпрокурора, которая занималась расследованием внебрачной связи бывшего президента США Билла Клинтона и Моники Левински.

Кавано в настоящее время занимает должность судьи в федеральном апелляционном суде округа Колумбия (то есть столицы страны — Вашингтона).

После выдвижения новая кандидатура должна быть утверждена сенатом конгресса. По словам лидера республиканского большинства в сенате, голосование состоится осенью.

Тем временем американцы стали более лояльно относиться к деятельности Трампа на посту президентском посту. Так, по данным на 6–7 июля его политику одобряют 43% граждан США, в то время как 50% выступают против.

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