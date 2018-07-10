Водитель Трампа подал в суд из-за неоплаченных сверхурочных

Бывший личный водитель президента США Дональда Трампа подал в суд на The Trump Organization из-за неоплаченных сверхурочных работ в течение нескольких лет. Об этом сообщает телеканал CNBC.

В иске Ноэль Синтрон утверждает, что за последние шесть лет переработки составили 3,3 тыс. часов — водитель работал 55-часовые рабочие недели. При этом работодатель несколько лет не повышал Синтрону зарплату, тем самым нарушая соответствующие нью-йоркские законы.

В 2003 году годовой доход водителя составил $62,7 тыс., в 2010-м — $75 тыс., но при этом работодатель лишил его медицинской страховки, поэтому повышение пошло на оплату пособия. Более того, Трамп не оплачивал отпускные и больничные.

На семью Трампа Синтрон работал более 25 лет — до тех пор, пока за передвижение американского президента не начала отвечать Секретная служба США. 59-летний водитель требует компенсацию в размере порядка $200 тыс., заявляя, что его труд не оплачивался с 2010 года. При этом СМИ отмечают, что Трамп должен водителю большую сумму, однако, согласно законодательству, Синтрон может претендовать на компенсацию лишь за прошедшие шесть лет.