Китай вывел на орбиту 32-й навигационный спутник Beidou

Китай успешно вывел на орбиту 32-й спутник глобальной навигационной системы Beidou, запущенный с ракетой-носителем «Чанчжэн-3А». Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Запуск был произведен в 04:58 по местному времени (23:58 мск 9 июля) с космодрома Сичан и стал 280-м по счету для ракет-носителей серии «Чанчжэн», отмечает «РИА Новости».

В 2018 году китайские власти намерены предоставлять навигационные услуги странам вдоль Нового шелкового пути с помощью системы Beidou, которая будет состоять из 35 спутников к 2020 году. На данный момент система навигации, создаваемая с 2000 года, полностью покрывает территорию страны, а также часть Азиатско-Тихоокеанского региона.

9 июля с ракетой-носителем «Чанчжэн-2С» были выведены на орбиту два спутника по заказу Пакистана — «Яогань-1» и PAKTES-1A. Оба предназначены для исследования природных земельных ресурсов и предупреждения природных катаклизмов.