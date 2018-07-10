В Раде заявили об «убийстве Украины»

Повышение цен на газ для населения станет «убийством Украины». С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

В эфире телеканала «112 Украина» парламентарий отметил, что в соотношении с зарплатами украинцев в стране самые высокие цены на газ во всей Европе.

«Рассказывать, что нам надо еще повышать (цену на газ. — Ред.), чтобы была такая, как в Италии, в Англии, — это бредятина полная, вранье и убийство страны. На самом деле у нас не просто дорогой газ, а экстрадорогой газ. Ни одна страна в мире не имеет таких затрат у населения на газ», –– сказал политик.

Рабинович добавил, что после оплаты коммунальных услуг у украинцев не остается средств для нормального существования.

При этом депутат усомнился в адекватности украинских властей, отметив катастрофы с подачей питьевой воды в стране.

«У власти находятся экономические тупицы. «Киевводоканал» объявил, что, возможно, на Украине будет ограничена вода, потому что предприятие «Днепразот» приостанавливает работу. «Днепразот» — это единственный, кто производит хлор для обеззараживания воды. Скажите, у вас есть мозги, чтобы думать за неделю, за месяц? Ну есть в правительстве хотя бы один не сумасшедший человек?» — задался вопросом Рабинович.

В мае Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Украины заявила, что цены на газ для населения могут вырасти на 65–70%. Повышение тарифов –– одно из условий предоставления кредитов Украине Международным валютным фондом (МВФ).