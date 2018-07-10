В США отец с сыном из-за поломки аттракциона повисли над прудом с аллигаторами
Из-за неисправности аттракциона в парке развлечений Gatorland в американском городе Орландо (штат Флорида) отец с сыном около получаса провисели над прудом с аллигаторами.
Как сообщает телеканал Fox News, аттракцион представляет собой канат, натянутый над водоемом с аллигаторами, по которому с помощью специального приспособления посетителям парка предлагается пересечь пруд.
Однако из-за поломки мужчина с ребенком застряли на высоте 12 м над водой.
Спустить их получилось лишь спустя полчаса.
По словам представителя парка Gatorland Ника Кахиппины, мужчине и его сыну не угрожала опасность.
«Такие инциденты случаются довольно часто. Персонал знает, что делать в таких случаях», — приводит телеканал его слова.
Кахиппина отметил, что обычно для спуска застрявших требуется 10 минут. В этот раз времени ушло больше. Причиной происшествия стал сильный ветер.
19 июня сообщалось, что в Новосибирске посетители аттракциона «360 градусов» пять минут висели вниз головой из-за поломки.