В США отец с сыном из-за поломки аттракциона повисли над прудом с аллигаторами

Из-за неисправности аттракциона в парке развлечений Gatorland в американском городе Орландо (штат Флорида) отец с сыном около получаса провисели над прудом с аллигаторами.

Как сообщает телеканал Fox News, аттракцион представляет собой канат, натянутый над водоемом с аллигаторами, по которому с помощью специального приспособления посетителям парка предлагается пересечь пруд.

Однако из-за поломки мужчина с ребенком застряли на высоте 12 м над водой.

Спустить их получилось лишь спустя полчаса.

По словам представителя парка Gatorland Ника Кахиппины, мужчине и его сыну не угрожала опасность.

«Такие инциденты случаются довольно часто. Персонал знает, что делать в таких случаях», — приводит телеканал его слова.

Кахиппина отметил, что обычно для спуска застрявших требуется 10 минут. В этот раз времени ушло больше. Причиной происшествия стал сильный ветер.

19 июня сообщалось, что в Новосибирске посетители аттракциона «360 градусов» пять минут висели вниз головой из-за поломки.